Ufficiale Mikel va... da Mikel: Merino è un nuovo giocatore dell'Arsenal: contratto fino al 2028

vedi letture

L'ufficialità tanto attesa, il regalo per Mikel Arteta è finalmente arrivato. Mikel Merino Zazón è un nuovo giocatore dell'Arsenal, un rinforzo importante per continuare a sognare. Il centrocampista spagnolo, campione d'Europa in Germania, lascia la Real Sociedad dopo sei anni (32 milioni di euro l'importo) e firma un contratto fino al 30 giugno 2028.

Merino, classe 1996, si è imposto nelle ultime stagioni come uno dei migliori giocatori del campionato iberico. Cresciuto nel settore giovanile dell'Osasuna,ha giocato con Borussia Dortmund e Newcastle prima di trasferirsi nei Paesi Baschi nel 2018. Adesso per lui comincia una nuova avventura in un club molto ambizioso.