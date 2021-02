Monaco, Kovac: "Oggi abbiamo difeso molto bene. Il titolo? Troppo presto per dirlo"

vedi letture

Nel posticipo della Ligue1 il Monaco si è imposto sul Paris Saint-Germain per la seconda volta in questa stagione, proiettandosi in classifica a ridosso delle posizioni di testa, a -2 dallo stesso PSG e a -6 dalla capolista Lille. Il tecnico dei monegaschi Niko Kovac, intervenuto in conferenza stampa dopo la partita, ha però glissato sulla domanda relativa alle ambizioni della sua squadra, ponendo invece l'accento sull'ottima prestazione al Parc des Princes:

"Il nostro obiettivo era di imbrigliare Mbappé. Sapevamo che il PSG avrebbe avuto il maggior possesso palla. La chiave era giocare 90 minuti con passione e con lo spirito giusto. Ho visto la partita contro il Barcellona e devo dire che oggi abbiamo difeso molto bene. È stato difficile per il PSG trovare spazio. Siamo stati ben organizzati. Il titolo? È una domanda legittima ma non siamo al livello di Lille, Lione e PSG. È troppo presto per dirlo."