Monaco, Niko Kovac pronto a pescare rinforzi in Bundesliga: il sogno è Jerome Boateng

Secondo quanto riportato da France Football il Monaco guarda alla Bundesliga per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Niko Kovac punterà a portare nel Principato Jerome Boateng, che il 30 giugno lascerà il Bayern per fine contratto. Altro profilo che interessa dai bavaresi è Alexander Nubel, chiuso da Manuel Neuer. Spunta come alternativa per la porta Roman Burki del Borussia Dortmund, che nel corso della stagione è finito nelle gerarchie di Terzic dietro a Marwin Hitz.