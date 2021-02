Mondiale per Club, Gignac trascina il Tigres in semifinale. Doppietta del francese, Ulsan ko

Successo del Tigres sull'Ulsan Hyundai nella partita valida per il secondo turno dei Mondiali per Club che si svolgono in Qatar. I messicani la spuntano sui sudcoreani dell'Ulsan Hyundai per 2-1. Uomo partita André Pierre Gignac, autore di una doppietta nel primo tempo (il primo gol su rigore) a ribaltare il vantaggio avversario firmato Kim Jeehee. Con questo successo la squadra di Ricardo Ferretti accede alle semifinali, dove incontrerà il Palmeiras, fresco vincitore della Copa Libertadores. Partita in programma il 7 febbraio.