Ufficiale Mounié sceglie la Bundesliga: l'ex attaccante del Brest va a giocare all'Augsburg

Dopo aver chiuso l'esperienza al Brest, Steve Mounié riparte dalla Germania. Ufficiale il suo passaggio all'Augsburg, ecco il comuncato: "Il centravanti Steve Mounié si trasferisce all'FC Augsburg a parametro zero. Il 29enne giocatore della nazionale del Benin era recentemente sotto contratto con il club francese di prima divisione Stade Brest 29 e ha firmato un contratto con la FCA fino al 30 giugno 2027.

Mounié arriva al Fuggerstadt con un bagaglio di 162 partite di Ligue 1 (44 gol, undici assist) e ha una carriera interessante alle spalle: dal 2017 al 2020, l'attaccante fisicamente forte ha giocato per il club inglese dell'Huddersfield Town, per il quale aveva 59 anni. È apparso in Premier League una volta. La scorsa stagione, il 29enne si è qualificato per la Champions League con lo Stade Brest e ha segnato sei gol. Mounié è anche l'attuale capitano della nazionale del Benin, con la quale ha già giocato 53 partite in nazionale (17 gol)".