Mourinho su Bale: "Troppe storie inventate su di lui. Nessuno lo lascia fuori se è in forma"

Gareth Bale è stato protagonista ieri pomeriggio di una prestazione super: doppietta nel 4-0 al Burnley in una partita che l'ha visto titolare per la teza volta in questa stagione di Premier League. Terzo centro in campionato, ottavo complessivo. In conferenza stampa il tecnico degli Spurs, José Mourinho, ha voluto chiarire alcune cose in merito: "Gareth Bale è un ragazzo esperto e conosce il suo corpo meglio di chiunque altro. Sarebbe bello se dicesse che ho gestito bene la situazione, ma non sono quel tipo. Consoce il suo corpo e sa che siamo qui per aiutarlo. Specialmente ad essere un calciatore felice e sono molto felice per lui. È quello che ha delle sensazioni, a volte la gente pensa che a voi piaccia inventare storie. Avete bisogno di scrivere delle storie, a volte vi piace dire cose che non sono proprio vere. Ma non c'è un allenatore al mondo che non farebbe giocare Bale se lui fosse in forma".