Muller e la passione per i cavalli. Una questione di cuore: "Ma è rischioso, non posso farmi male"

La passione per i cavalli è comune tra tanti calciatori e allenatori. Per Thomas Muller è anche una questione di cuore: sua moglie, Lisa, è una campionessa di dressage, ma per il momento l'attaccante del Bayern non ha mai considerato l'idea di imparare a cavalcare, anche se la coppia gestisce un'azienda che si occupa di allevamento e sport con 50 cavalli a Otterfing, a sud di Monaco: "È troppo rischioso: come calciatore professionista non posso permettermi di correre il rischio di cadere e farmi male", ha detto a tz. "C'è un parallelismo tra calcio e dressage: accompagnare un giovane cavallo nel percorso di crescita è paragonabile al percorso di un giovane calciatore. Bisogna osservare e imparare a valutare. Si rincorre una certa perfezione e questo mi affascina".