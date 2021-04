Nagelsmann al Bayern per 25 milioni? Il presidente Hainer: "Non credete a tutte le cifre riportate"

Intervistato da Abendzeitung, il presidente del Bayern Herbert Hainer non conferma il pagamento della cifra di 25 milioni, pari alla clausola rescissoria che legava Julian Nagelsmann al Lipsia, per portare il tecnico in Baviera: "Dovevamo raggiungere un accordo con il Lipsia perché Julian Nagelsmann era ancora sotto contratto lì. Ma non credete a tutte le cifre riportate", ha dichiarato Hainer, aggiungendo: "Il Bayern è una delle migliori squadre d'Europa e ha bisogno di un allenatore di alto livello. Con l'arrivo di Julian Nagelsmann, siamo riusciti in questo senso".