Neymar e Messi di nuovo insieme? Sì, ma a Barcellona: "pressing quotidiano" della Pulce

Alla vigilia di un incontro cruciale per la stagione e il futuro del club, il Paris Saint-Germain non è ancora riuscito a trovare un accordo per il rinnovo di Neymar. Il brasiliano sarà tra i sicuri protagonisti della sfida contro il Bayern di domani, ma molti si chiedono cosa potrebbe succedere nel caso le parti non riescano a trovare un punto d'incontro. Il contratto scadrà a giugno 2022 e Leonardo si è mostrato ottimista per la buona riuscita della trattativa, ma ciononostante i capitolini devono guardarsi sempre dalla minaccia del Barcellona.

Come riporta L'Equipe, già durante la campagna elettorale tutti i candidati presidenti avevano parlato di Neymar e di un suo possibile ritorno, anche se si tratta di un'operazione complicata per la difficile situazione finanziaria della società blaugrana (a cui si può sopperire inserendo alcune contropartite). Il quotidiano francese parla però di un elemento "di disturbo" che potrebbe giocare un ruolo chiave nella vicenda: si tratta di Lionel Messi, che potrebbe restare dopo l'elezione di Joan Laporta e che starebbe mettendo una "pressione quotidiana" all'ex compagno di squadra per riportarlo in Catalogna. Difficile, ma non impossibile.