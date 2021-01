Neymar: "Una volta mi sono chiesto se dovevo smettere ma ha vinto l'amore per il calcio"

"Una volta sono arrivato al punto di chiedermi se dovevo continuare a giocare. Poi ci ho pensato e mi sono ricordato di tutto ciò che ho fatto per arrivare fino a qui. L'amore che ho per il calcio, mi ha riportato alla calma e alla tranquillità". Neymar, parlando a Graffer Magazine non nasconde di aver vissuto momenti di debolezza per le pressioni del mondo del calcio ma allo stesso tempo dichiara che per lui non è mai stato un vero problema: "Sono una persona che gestisce bene la pressione. Sono il numero 10 del Brasile e del PSG e penso di saper gestire tutto molto bene. So di dover dare sempre il 100% quando gioco, perché è quello che si aspettano tutti. Il mondo di oggi è molto sensibile, è divertente pensare che non si possa fare niente e poi tutti fanno tutto".