Ufficiale Niente Lecce per Marczuk: l'esterno polacco lascia lo Jagellonia e vola negli USA

vedi letture

Dopo aver conquistato uno storico titolo nella scorsa stagione, per Dominik Marczuk è arrivato il momento di lasciare lo Jagellonia e tentare una nuova avventura. L'esterno offensivo polacco, classe 2003, vola negli States e firma un contratto con Real Salt Lake.

Marczuk, 21 anni da compiere a novembre, è stato un obiettivo del Lecce in questa finestra di mercato ma alla fine ha deciso di trasferirsi nella Major League Soccer: per lui 47 presenze con 7 reti e 15 assist con i campioni di Polonia in carica e già otto partite disputate in questa stagione.