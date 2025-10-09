Borussia M'gladbach, Polanski resterà alla guida fino alla sosta di novembre

Secondo quanto riportato da Bild, il Borussia Mönchengladbach ha deciso di confermare Eugen Polanski come allenatore ad interim fino alla pausa per le nazionali di novembre.

Il club tedesco è ancora al lavoro per individuare un sostituto di Gerardo Seoane, esonerato il 15 settembre, e la nomina del nuovo responsabile sportivo - viste anche le dimissioni del d.s. Roland Virkus - sarà decisiva anche per la scelta definitiva del tecnico. Nel frattempo, Polanski continuerà a guidare la squadra nelle prossime settimane. Questo significa che l’ex centrocampista polacco, inizialmente chiamato solo per un breve periodo, sarà sulla panchina dei Fohlen per le sfide contro Union Berlino, Bayern Monaco, Karlsruhe (in DFB Pokal), St. Pauli e nel sentitissimo derby del Reno contro il Colonia. Proprio quest’ultima gara potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro di Polanski al Borussia-Park.

Il Borussia Mönchengladbach sta vivendo un difficile inizio di Bundesliga, senza ancora aver conquistato una vittoria e attualmente al 17º posto in classifica. Sotto la gestione di Polanski, la squadra ha ottenuto due pareggi e una sconfitta, ma il pesante 6-4 subito contro l’Eintracht Francoforte ha rappresentato un duro colpo, culminato con le dimissioni di Virkus. La dirigenza spera che Polanski riesca a portare stabilità e spirito di squadra in un momento delicato, in attesa di definire la nuova guida tecnica per il prosieguo della stagione.