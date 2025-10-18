Gladbach ko, Polanski: "Serve più determinazione, i risultati prima o poi arriveranno"

Prosegue il momento negativo del Borussia Monchengladbach che, con la sconfitta per 3-1 a Berlino contro l'Union, è arrivato a quota 14 gare consecutive senza vittorie. Mastica amaro il tecnico Eugen Polanski, che ha parlato così ai microfoni di Sky: "Siamo stati completamente fuori gioco per i primi 15 minuti. Dal 55° minuto in poi, abbiamo avuto una fase incredibilmente buona, e l'Union non si è accorto di cosa stesse succedendo.

Dobbiamo segnare con più potenza e più determinazione. Non credo che abbiamo perso la partita nel secondo tempo, ma ciò che alla fine mi ha infastidito è stata la passività sul calcio d'angolo che ha portato allo svantaggio. Credo che sia una questione di mentalità".

In chiusura: "La nostra prestazione, in alcuni momenti, è stata molto buona quando avevamo la palla. Tuttavia, il risultato è stato ancora una volta negativo. Credo comunque che, prima o poi, i risultati arriveranno".