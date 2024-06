Ufficiale Norimberga, doppio colpo per Klose: presi Pick e Tzimas, ex obiettivo del Milan

vedi letture

Il Norimberga di Miroslav Klose è on fire sul mercato. L'ex bomber della Lazio, che ha assunto la carica di primo allenatore del club di 2.Bundesliga, ha messo a segno i primi colpi sul mercato estivo. Uno è il giovane e promettente attaccante greco Stefanos Tzimas, in prestito per 1 anno dal PAOK Salonicco, che piace anche al Milan.

Le parole di Tzimas: "Sarà la mia prima esperienza all'estero e ho deciso consapevolmente di trasferirmi al 1. FC Nürnberg. Sono pronto e non vedo l'ora di imparare molto da Miroslav Klose e di giocare una stagione di successo insieme alla squadra", le parole del 18enne originario di Thessaloniki riprese dal comunicato ufficiale del club.

Ma non finisce qui perché anche Florian Pick sbarca a Norimberga: il centrocampista classe '95 si unirà alla squadra di Klose a titolo gratuito, vestirà la maglia numero 7. Le sue parole in seguito all'ufficializzazione: "Dopo quattro anni di successi al 1. FC Heidenheim, non vedo l'ora di affrontare la mia nuova sfida qui al club. Abbiamo una squadra giovane e affamata che voglio aiutare con la mia esperienza e le mie qualità e in cui voglio fare da guida", la chiosa.