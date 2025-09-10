Ultime ore di mercato in Saudi Pro League, l'Al Najima chiude Lazaro dall'Almeria
Da qui a ventiquattr'ore il calciomercato sarà concluso in Arabia Saudita e i vari club stanno provando a ultimare i colpi che sono rimasti da fare.
Tra le operazioni ufficiali che si distinguono in queste ultime ore di trattative aperte in entrata per la Saudi Pro League, spicca quella che ha portato Lazaro Vinicius Marques (23 anni), meglio noto semplicemente come Lazaro, a lasciare l'Almeria in seconda divisione della Spagna per trasferirsi all'Al Najima. Per ultimare il trasferimento, il club arabo ha versato 5 milioni di euro nelle casse degli iberici.
Dove è ancora aperto il calciomercato
Arabia Saudita: giovedì 11 settembre
Grecia: venerdì 12 settembre
Russia: venerdì 12 settembre
Turchia: venerdì 12 settembre
Messico: sabato 13 settembre
Qatar: martedì 16 settembre
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.