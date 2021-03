Nuovo intervento per Ansu Fati? Cadena COPE lo esclude: tornerà tra qualche settimana

L'incertezza sui tempi di recupero ha fatto scattare l'allarme negli scorsi giorni. Ansu Fati, però, non dovrebbe operarsi nuovamente: secondo Cadena COPE, l'attaccante 18enne sta seguendo la tabella di marcia e il Barcellona non avrebbe preso in considerazione l'idea di un nuovo intervento. Resta solo da capire quando la stella spagnola tornerà in campo: si parla di fine aprile.