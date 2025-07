Ufficiale Ola Aina rinnova con il Nott. Forest: "Sono al settimo cielo, non vedo l'ora di continuare"

Il Nottingham Forest ha annunciato che Ola Aina ha firmato un nuovo contratto, prolungando il suo soggiorno al club fino all'estate del 2028. Il difensore nigeriano è stato una figura fondamentale nella stagione 2024/25, partendo titolare in 35 delle 38 partite di Premier League. Sebbene abbia giocato gran parte della stagione precedente come terzino sinistro, il versatile 28enne è stato utilizzato principalmente sulla centro-destra della difesa solida del Forest durante l'ultima annata. Ha anche segnato due gol, tra cui una memorabile rete con il piede sinistro nella vittoria per 3-0 contro il West Ham al City Ground, contribuendo al settimo posto in Premier League del Forest.

Aina è arrivato al Forest nell'estate del 2023 dal Torino e ha totalizzato 59 presenze in tutte le competizioni. Il giocatore ha commentato così il rinnovo: "Sono al settimo cielo, non vedo l'ora di continuare questo viaggio con il Club. Fin dal mio arrivo mi è sempre sembrato come essere a casa e sono felice di essere qui. Ora il mio obiettivo è prepararmi al meglio per la nuova stagione e tornare a lavorare".

Il proprietario Evangelos Marinakis ha aggiunto: "Ola ha grandi abilità, determinazione e carattere. È l'emblema della cultura e del duro lavoro che ci aspettiamo da tutti coloro che sono legati al Forest. Ha avuto un grande impatto fin dal suo arrivo e non vediamo l'ora di continuare questo percorso insieme per raggiungere traguardi straordinari".