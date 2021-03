Olympiacos, Martins: "Punteggio bugiardo. Andremo a Londra per giocarci tutte le carte"

vedi letture

Brutta batosta per l'Olympiacos nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League: i greci sono stati superati per 3-1 tra le mura amiche dall'Arsenal, ma per il tecnico Pedro Martins il finale non rispecchia quanto si è visto sul campo. Queste le dichiarazioni post partita dell'allenatore, come riporta Kingsport.gr:

"All'inizio speravamo di partire con Ba titolare, ci abbiamo provato ma abbiamo deciso che non poteva giocare e così l'equilibrio è cambiato. La squadra è entrata senza fiducia, abbiamo fatto una brutta partenza nei primi 20 minuti.

Dopo il pareggio abbiamo fatto meglio, abbiamo avuto un'altra occasione, potevamo segnare ancora con El Arabi. Non ci siamo riusciti e l'Arsenal è uscito dopo il 2-1 con più fiducia. È un punteggio che non riflette ciò che è stata la partita, ma è andata così.

Nella nostra mente il discorso qualificazione non è chiuso, anche se è molto difficile. Andremo a Londra per giocarci tutte le carte".