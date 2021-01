Olympique Marsiglia, è fatta per la cessione di Sanson: andrà all'Aston Villa per 15 milioni

vedi letture

Ad ogni sessione di mercato in casa Olympique Marsiglia si parla di una possibile uscita di Morgan Sanson, ma stavolta sembra essere davvero quella giusta per l'addio. Secondo Sky Sports UK il club transalpino ha trovato un accordo con l'Aston Villa per la cessione del centrocampista classe '94: 15,7 milioni di euro all'OM come base fissa, più bonus. La prossima settimana si completerà il passaggio del giocatore in Premier League.