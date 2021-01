Osasuna-Real Madrid 0-0, le pagelle: Vázquez e Kross in ombra, Modric ci prova

vedi letture

Osasuna-Real Madrid 0-0

OSASUNA

Herrera 6.5 - Risponde presente alle sollecitazioni degli attaccanti del Real Madrid.

Nacho Vidal 6 - Esegue compiti prettamente difensivi senza mai andare in affanno contro Hazard.

Aridane 7 - Non si fa spaventare dalla presenza di una clientela scomoda come quella delle Merengues. Partita ordinata e di personalità.

David Garcia 7 - Compone insieme ad Aridane una coppia di centrali una ben collaudata. Prestazione maiuscola.

Juan Cruz 6 - Partita solida per il terzino sinistro di Arrasate. Si sovrappone sporadicamente, ma in difesa regge bene. E in una partita del genere è ciò che conta.

Roberto Torres 5.5 - Gara opaca del numero 10 rossoblù che sulla destra trova un cliente scomodo come Mendy, che lo neutralizza.

Oier 6.5 - Tanta quantità in mediana dove cerca di ostruire le giocate dei centrocampisti ben più dotati del Real Madrid.

Moncayola 6.5 - Fa girare bene il centrocampo. Tanto attento in fase di non possesso, quanto intelligente in impostazione.

Perez 6 - Si presta alla causa con una prestazione tutta corsa e quantità. Meno lucido quando la palla ce l'ha Osasuna.

Calleri 6 - La sua è una partita di sofferenza: tocca pochi palloni ed è sempre costretto a rincorrere gli avversari. Eppure, con astuzia e grinta, non rende la vita così semplice alla difesa madrilena. (Dal 77' Budimir s.v.).

Ruben Garcia 6 - La squadra si appoggia molto sull'ala spagnola che stasera non ruba l'occhio, preferendo giocate semplici e sicure. (Dal 77' Jony s.v.).

REAL MADRID

Courtois 6 - Deve compiere solo una parata su un colpo di testa di Oier.

Vázquez 5 - Troppo distratto il jolly di Zidane, stasera ricollocato nel ruolo di terzino destro. Scarsa applicazione e numerosi errori tecnici per lui.

Varane 6 - Gara di ordinaria amministrazione per il difensore francese.

Sergio Ramos 6 - Partita, difensivamente parlando, poco impegnativa. Anche se a volte si culla troppo su sé stesso con qualche disimpegno superficiale.

Mendy 6.5 - Nonostante il terreno scivoloso, l'esterno francese è un fattore sulla sinistra, dove non rinuncia mai a dare sostegno alla manovra delle Merengues.

Modric 6.5 - È l'anima e il cervello del centrocampo blancos: si carica la squadra sulle spalle, cercando in svariate circostanze la giocata "spacca partita". (Dal 75' Isco s.v.).

Casemiro 6.5 - Solito muro davanti alla difesa: si perde il conto del numero di intercettazioni e contrasti vinti del mediano brasiliano.

Kroos 5 - Senza dubbio il più in ombra nella zona nevralgica del campo. La squadra sente la mancanza delle sue geometrie.

Asensio 6 - Ad un primo tempo apatico, controbilancia un avvio di ripresa più energico, in cui si rende protagonista di qualche lampo interessante. (Dal 66' Valverde 5.5 - Il suo ingresso in campo non dà verve alla mediana dei blancos).

Benzema 5.5 - Non entra mai in partita, poco cercato dai compagni e spesso in affanno contro i centrali dell'Osasuna. L'unico squillo della sua gara è il gol annullato per netto fuorigioco al 61'.

Hazard 5.5 - Troppo esiguo il numero di volte in cui prova a mettersi in proprio con qualche iniziativa personale. Le condizioni del terreno di gioco non lo aiutano, ma questa non può essere una giustificazione per un giocatore dalle sue doti. (Dal 75' Mariano s.v.).