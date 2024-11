Ufficiale Panathinaikos, scelto il sostituto di Diego Alonso: arriva la firma di Rui Vitoria

Diego Alonso è stato esonerato ieri dal Panathinaikos, che l'aveva scelto dopo aver incassato il rifiuto di Maurizio Sarri. Una decisione presa a causa del pessimo rendimento della squadra di Atene in campionato, dove occupa l'ottava posizione con 13 punti in 9 partite. Al posto dell'uruguaiano, come atteso, arriva Rui Vitoria.

Portoghese, 54 anni, è reduce dall'esperienza sulla panchina dell'Egitto (terminata dopo l'eliminazione agli ottavi della Coppa d'Africa) e allo Spartak Mosca. In precedenza aveva allenato Al Nassr, Benfica, Vitoria e Paços Ferreira.