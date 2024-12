Ufficiale Penultimo in Premier League, il Wolverhampton annuncia l'esonero di O'Neil

In seguito alla sconfitta contro l'Ipswich, il Wolverhampton ha deciso di esonerare il proprio allenatore. Gary O'Neil paga il penultimo posto in classifica in Premier League e una difesa horror e viene così licenziato. La notizia è ufficiale, di seguito il comunicato dei Wolves: I Wolves si sono separati dall'allenatore Gary O'Neil e dal suo staff.

O'Neil è arrivato al Molineux solo tre giorni prima dell'inizio della stagione 2023/24 della Premier League, affrontando una sfida significativa e guidando l'Old Gold a una campagna di successo. Durante la sua prima stagione al timone, i Wolves hanno battuto il Manchester City e hanno vinto in modo impressionante in casa del Chelsea e del Tottenham Hotspur, così come i rivali del West Bromwich Albion durante un viaggio verso i quarti di finale di FA Cup".