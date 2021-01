Per Klopp un altro colpo dai Wolves dopo Diogo Jota? Nel mirino Adama Traore

Domani la grande sfida contro il Manchester United, intanto il mercato continua a farla da padrone in un mese come quello di gennaio. Per questo il Liverpool, dopo Diogo Jota, segue anche Adama Traore del Wolverhampton. Secondo l'Express, la società allenata da Jurgen Klopp non avrebbe escluso di provare a prenderlo a breve, che sia a gennaio o in estate.