Ufficiale Perez cambia aria e riparte dal Villarreal: si lega ufficialmente al Submarino fino al 2028

Di rientro dal prestito al Brighton, Ayoze Perez è tornato solo momentaneamente al Betis Siviglia prima di decidere di levare le tende e cambiare città e squadra, ma non campionato. Infatti l'ala sinistra spagnola a 31 anni ha accettato di trasferirsi definitivamente al Villareal, firmando un contratto quadriennale (fino al 2028).

Il comunicato ufficiale. "Il Villarreal CF e il Real Betis hanno concordato il trasferimento di Ayoze Pérez. Il giocatore nato a Tenerife giocherà per il Real Betis per le prossime quattro stagioni, fino a giugno 2028.

Ayoze Pérez, dopo aver firmato il contratto con il club, ha potuto conoscere i suoi nuovi compagni di squadra, con i quali si allenerà per la prima volta domani mercoledì agli ordini di Marcelino. La presentazione del nuovo giocatore avverrà venerdì alle ore 13.00 in un evento per i media nella sala stampa dell'Estadio de la Cerámica, accompagnato da un membro del consiglio di amministrazione del Villarreal CF".

Breve presentazione. "Un rinforzo di prestigio per il Submarino.

Ayoze Pérez Gutiérrez (Santa Cruz de Tenerife, Isole Canarie, 29 luglio 1993) è un attaccante veloce, verticale, di piede destro, con una grande capacità di corsa in avanti. È un calciatore versatile, che può giocare come riferimento, come secondo attaccante o partendo dalla fascia sinistra e scendendo al centro.

Lo scorso luglio, l'attaccante di Tenerife ha vinto il Campionato Europeo con la Nazionale spagnola, un risultato prestigioso che ha coronato una stagione fantastica con il Real Betis. L'internazionale spagnolo ha segnato un totale di 15 gol nelle 59 partite giocate con il club andaluso dal gennaio 2023.

Prima di tornare nel calcio spagnolo, Ayoze ha avuto una lunga e importante carriera in Inghilterra, dove ha giocato per il Leicester City e il Newcastle United. Il suo arrivo nel calcio inglese è stato preceduto da un periodo al CD Tenerife, dove è cresciuto come giocatore professionista.

Benvenuto, Ayoze!", ha raccontato sul portale ufficiale il club spagnolo.