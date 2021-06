Perez ha deciso: l'attaccante è la priorità. Il Real può piombare su Lewandowski

Mbappé difficile, Haaland quasi impossibile. Perché allora non provarci con Lewandowski? Il Real Madrid vuole mettere a segno un colpo da 90 in estate e Florentino Perez starebbe cercando in particolare un attaccante da affiancare a Karim Benzema. Dopo una stagione da record, in cui ha segnato ben 41 reti in campionato, il polacco potrebbe cambiare aria: come riporta As, Lewandowski ha sempre ammesso di sognare di poter vestire un giorno la camiseta blanca, anche se è sotto contratto fino al 2023 e il club tedesco non ha alcuna intenzione di perdere il suo punto di riferimento offensivo.