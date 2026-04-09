Petit se la prende con van Dijk: "Sembrava un birillo. Livello della Premier attuale pessimo"

Emmanuel Petit, ex centrocampista di Arsenal e Francia, non ha usato giri di parole per commentare la sconfitta del Liverpool per 2-0 contro il Paris Saint-Germain nell'andata dei quarti di finale di Champions League. L'ex campione del mondo, intervenendo su RMC Sport, ha duramente criticato la prestazione dei Reds, apparsi in totale "modalità sopravvivenza" per quasi 90 minuti senza mai riuscire a inquadrare lo specchio della porta. Secondo Petit, il punteggio finale non riflette appieno il dominio dei parigini, che avrebbero potuto infliggere una punizione ben più severa agli uomini di Arne Slot.

"Mai visto van Dijk giocare così male"

Il francese ha puntato il dito soprattutto contro le prestazioni individuali del Liverpool, definendole a tratti "imbarazzanti". In particolare, Petit ha riservato l'attacco più feroce a Virgil Van Dijk: "Non l'ho mai visto giocare così male, sembrava un birillo in mezzo alla difesa", ha dichiarato, salvando il solo Ibrahima Konaté dal naufragio collettivo. Per l'opinionista, sebbene le reti di Désiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia abbiano deciso il match, la notizia principale resta l'inconsistenza di una squadra che, nonostante l'assenza iniziale di Salah dalla formazione titolare, è parsa irriconoscibile rispetto ai propri standard.

Che attacco alla Premier!

Petit ha poi allargato il campo della sua analisi, definendo il livello attuale della Premier League come "pessimo". Citando le recenti difficoltà di Chelsea e Arsenal, l'ex mediano ha sottolineato come il PSG si trovi in una posizione di netto vantaggio non solo per i propri meriti, ma anche per il calo vistoso delle potenze inglesi. In vista del ritorno ad Anfield, Petit ritiene che il club parigino abbia una seria ipoteca sulla qualificazione.