Il PSG vince ma non convince Petit: "L'ho trovato a tratti inquietante, ringrazi Safonov"

Il Paris Saint-Germain ha vissuto l'ennesima serata perfetta - o quasi - in Champions League, ma non tutti si sono lasciati convincere fino in fondo dalla prestazione della squadra di Luis Enrique. Dopo la vittoria ad Anfield contro il Liverpool (0-2), Emmanuel Petit non è apparso affatto impressionato.

Ospite dell’"After Foot" su RMC, il campione del mondo 1998 ha espresso giudizi piuttosto critici sulla squadra della capitale, sottolineando soprattutto un calo evidente nella ripresa nonostante il risultato positivo e la qualificazione: "Non sono rimasto impressionato dal PSG questa sera. A tratti li ho trovati persino inquietanti. Per circa 25 minuti nel secondo tempo, praticamente sono spariti", ha dichiarato Petit, evidenziando come la squadra abbia attraversato una fase di grande difficoltà.

L’ex centrocampista ha poi aggiunto: "Hanno tenuto il risultato grazie a Safonov e Marquinhos. In modo strano mi ha ricordato la partita contro l’Aston Villa, ma senza i gol. Nella ripresa sono scomparsi per un lungo tratto". Secondo Petit, il momento decisivo è stato affidato a un episodio isolato: "Sull’unica vera ripartenza, Dembélé ha spento Anfield".