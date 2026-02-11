Esonero De Zerbi, Petit: "Solo a Marsiglia gli allenatori gettano la spugna"

Jerome Rothen ha parlato dell'esonero di Roberto De Zerbi dal Marsiglia e critica le ultime scelte del club. Ecco le sue parole a RMC: "Non si può ottenere nulla di positivo nel medio termine con così tanta instabilità tra giocatori e allenatori. Pablo (Longoria) e Medhi (Benatia), ammettete di aver commesso un errore?"

Nel corso della stessa trasmissione sono intervenuti anche Emmanuel Petit, campione del mondo 1998, che ha dichiarato: "L'addio di De Zerbi era prevedibile. Quando vedo il fiasco che sta attraversando il Marsiglia, è stancante. La storia si ripete. È l'unico club al mondo in cui gli allenatori gettano la spugna".

Eric Di Meco, bandiera dell'OM, ha detto anch'egli la sua: "Abbiamo bisogno di un allenatore che conosca la Ligue 1, il microcosmo di Marsiglia, e che sia capace di rivitalizzare questo spogliatoio. La stagione non è finita, ci sono obiettivi da raggiungere!"