Anche Petit si unisce al coro di critiche: "Il Barcellona non ha giocatori di livello mondiale"

Le critiche nei confronti del Barcellona e del tecnico Hansi Flick sono aumentate notevolmente negli ultimi mesi, intensificandosi dopo la sconfitta subita la scorsa settimana contro il Chelsea. Nonostante il tecnico tedesco abbia provato a respingerle, il dibattito non si placa.

L'ultima voce ad aggiungersi al coro è quella dell'ex centrocampista del Barcellona, Emmanuel Petit. In una intervista a Mundo Deportivo, Petit ha detto: "Il Barcellona è come un casinò, hanno scommesso tutto su Lamine Yamal. Possono competere per la Liga, ma in nessun modo per la Champions League. Qualcuno pensa che possano vincere questo titolo con questa difesa? Impossibile. Lo abbiamo visto contro l'Inter. Come si possono subire 7 gol in una semifinale di Champions League?", ha tuonato Petit. "Ora tutto si basa, in larga misura, su Lamine Yamal. Hanno giocatori di alto livello al Barcellona, ma non hanno giocatori di livello mondiale".

Petit ha parlato di un allenatore che conosce bene come possibile rimpiazzo di Flick, Arteta: "Potrebbe essere tentato di tornare in Spagna, specialmente in un club in cui ha giocato quando era molto giovane. Onestamente, con il lavoro che sta facendo, potete immaginare se vincesse qualcosa alla fine della stagione? Probabilmente direbbe: 'Ok, va bene. Nel mio caso, dopo quasi sette anni, ho raggiunto questo obiettivo con l'Arsenal. Penso sia il momento di cercare qualcos'altro'. Lo capirei. Bene, il Barcellona è uno dei migliori club al mondo. 'Tornerò in Spagna e lo stile di vita è buono per la mia famiglia'. Direi: 'Ok, vado al Barcellona, ma dobbiamo cambiare qualcosa, soprattutto in difesa'. È molto semplice: probabilmente lotterai per il titolo in Spagna, ma in nessun modo lotterai per la Champions League".