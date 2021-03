Portogallo, Danilo: "Gol CR7? Era entrato nettamente. Abbiamo fatto malissimo nella ripresa"

Il centrocampista del Portogallo, Danilo, si scaglia contro l'arbitro dopo il pareggio per 2-2 contro la Serbia per il gol fantasma non assegnato a Cristiano Ronaldo: "Abbiamo cercato con insistenza la terza rete e l'avevamo anche trovato, ma purtroppo l'arbitro non l'ha segnalato: mi sembrava che il pallone fosse entrato nettamente". Poi, sull'analisi della rimonta subita nonostante il doppio vantaggio all'intervallo: "Nella ripresa siamo rientrati malissimo in campo, la prima rete ha caricato la Serbia e hanno pareggiato. Non può succedere di non riuscire a vincere dopo un 2-0: ora non possiamo sbagliare contro il Lussemburgo, servono soltanto i tre punti".