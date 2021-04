Premier League, la rabona di Lamela nel derby con l'Arsenal è stata votata gol del mese

È la rabona di Erik Lamela nel derby contro l'Arsenal a vincere il titolo di miglior gol del mese di marzo in Premier League. Un gioiello, quello del fantasista argentino del Tottenham, che il diretto interessato spiega così: "In quel momento non ho pensato molto, ho iniziato a correre e festeggiare la rete, ero molto emozionato. A volte tiro così in allenamento, ma non è qualcosa su cui mi alleno davvero. Ma fin da piccolo mi piace provare questa giocata e quindi per me è normale".