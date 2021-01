Premier League, Tottenham ko sul campo del Brighton: decide il gol di Trossard

Sconfitta di misura per il Tottenham di José Mourinho. Gli Spurs sono caduti a sorpresa sul campo del Brighton in virtù del gol segnato al 17’ da Trossard. Con questo risultato i londinesi perdono l’occasione di accorciare sul quarto posto restando sesti a 33 punti e a -6 dal Leicester che occupa proprio la quarta posizione. Il Brighton fa invece un passo in avanti in chiave salvezza, portandosi a 21 punti e a +7 sul terzultimo posto.