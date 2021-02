Premier, lo United frena e fa felice il City: Red Devils fermati sull'1-1 in casa del West Brom

vedi letture

Secondo pareggio consecutivo in Premier League per il Manchester United, che non va oltre l'uno a uno in casa del West Bromwich Albion. Padroni di casa in vantaggio dopo appena due minuti con Diagne, e raggiunti in chiusura di primo tempo dal gol di Bruno Fernandes. I Red Devils perdono terreno dalla capolista Manchester City, che ha sette punti in più rispetto ai cugini, con una gara ancora da recuperare.