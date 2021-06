Pres. Bayern Monaco: "Lewa a lungo con noi. Come fanno certi club indebitati a spendere?"

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha rilasciato una lunga intervista al sito ufficale del club tedesco, in cui ha parlato anche del prossimo mercato e di una possibile cessione di Robert Lewandowski (ovviamente esclusa): "Le persone non dovrebbero sottovalutare gli effetti del coronavirus, anche se siamo stati in grado di sbarcare il lunario in un modo relativamente sereno. Ha lasciato notevoli segni su tutti, anche su di noi. Ad eccezione di Dayot Upamecano, quest'estate non effettueremo grossi movimenti. Abbiamo ingaggiato Omar Richards e rientreranno sette giocatori che erano in prestito. L'obiettivo è rafforzare la rosa su tutta la linea. Tuttavia, la qualità è così alta che non abbiamo bisogno di ulteriori acquisti straordinari. Il mix è quello giusto".

Per quanto tempo si vedranno i segni della pandemia?

"Per molto tempo, in tutto il calcio. Finora abbiamo visto solo la punta dell'iceberg, ma entro dodici mesi valuteremo bene tutto. Quando sento alcune voci di mercato, certe somme, mi chiedo seriamente come alcuni club riescano ad operare, soprattutto perché molti sono gravati da montagne di debiti. Occorre agire con maggiore senno: non si può agire costantemente al di sopra delle proprie possibilità".

È davvero possibile una cessione di Robert Lewandowski?

"Robert è il miglior attaccante del mondo. Ha ancora un contratto di due anni qui e immagino che lo terremo anche più a lungo. In questo momento è a 277 gol con noi; se dovesse restare in salute e prolungare, è possibile che superi il record di 365 reti di Gerd Muller. Robert è una vera manna dal cielo per noi".

Quali aspettative ha il Bayern su Julian Nagelsmann?

"Julian Nagelsmann è uno degli allenatori più ricercati del calcio internazionale. A soli 33 anni, ha dimostrato di poter allenare squadre di alto livello e fa giocare un calcio che entusiasma i tifosi. Lo avevamo nel nostro radar da molto tempo e ora siamo molto felici che sia con noi".