Pro League ed Eredivisie possono fondersi nella BeNeLeague. Ok unanime dalla lega belga

Possibile svolta storica per il futuro del calcio belga e per quello olandese. Sta prendendo sempre più quota la possibilità di creare un unico campionato (con o senza Lussemubrgo) che mette insieme in un unico campionato il meglio dei due movimenti: la BeNeLeague.

Oggi i 25 club appartenenti alla Pro League hanno votato all'unanimità la disponibilità per unire le due leghe. "Questo progetto - si legge - è stato approvato sia per rispetto delle ambizioni dei top club sia per garantire stabilità economica a tutti gli altri club".

La nascita di un unico movimento garantirebbe infatti maggiori introiti soprattutto grazie alla vendita di diritti tv per un campionato che avrebbe certamente più appeal. Un recente studio condotto da una società di consulenza per conto delle due leghe, infatti, ha stimato un aumento degli introiti economici da circa 300 milioni di euro a stagione.