PSG, compleanno felice per Pochettino: Di Maria e Neymar verso il recupero

Il Paris Saint-Germain, lentamente, sta svuotando l'infermeria. Sono tante le buone notizie per Mauricio Pochettino (che oggi compie gli anni) in vista della sfida contro il Bordeaux e soprattutto del ritorno degli ottavi di Champions contro il Barcellona: "Angel di Maria è tornato, come previsto, e si è gradualmente unito al gruppo nelle ultime 48 ore", si legge nel report medico. L'argentino non giocherà per precauzione contro i girondini, ma potrebbe esserci nel weekend, quando il PSG affronterà il Brest. Ma la notizia più bella riguarda Neymar: il brasiliano è già rientrato in campo e "continua con la sua riabilitazione e il suo lavoro individuale. Il ritorno agli allenamenti di gruppo sarà valutato nel fine settimana". Non c'è dubbio che l'attaccante voglia esserci contro la sua ex squadra.