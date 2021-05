PSG, flop in campionato: presto un incontro fra la dirigenza e Mbappé

vedi letture

Il flop del PSG in campionato, con il Lille che ha vinto la Ligue 1, porterà ad un confronto fra la dirigenza dei parigini e la stella Kylian Mbapp. Come riportato dal quotidiano inglese The Sun, l'attaccante francese incontrerà presto i vertici del club per parlare del proprio futuro.