PSG-Man City, una coreografia veste a festa il Parco dei Principi: "Verso il trionfo finale"

Il Parco dei Principi questa sera si vestirà a festa per il big match contro il Manchester City, valido per la semifinale di Champions League. Gli ultra parigini hanno preparato una incredibile coreografia che coinvolge tutto lo stadio, che ovviamente restaerà vuoto per le norme anti-Covid. I principali monumenti di Parigi a circobndare il campo da gioco e uno striscione che non lascia spazio a interpretazioni: "Una regione, una città, tutte dietro di te. Verso il trionfo finale".