Qatar 2022, Danimarca senza pietà, ok l’Inghilterra. Spagna con il brivido, sorpresa Armenia

vedi letture

Si sono chiuse pochi istanti fa le quattro sfide valide per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022 del pomeriggio. A valanga la Danimarca, che dopo aver chiuso sul 5-0 il primo tempo con la Moldavia, ne segna altri tre nella ripresa: doppietta per il doriano Damsgaard, con una rete anche del friulano Stryger Larsen. Vince anche l'Inghilterra, che in Albania piazza un gol per tempo: Kane la apre, Mount la chiude. Sorpresa in Armenia, dove i padroni di casa battono l'Islanda per 2-0, dopo un primo tempo in equilibrio. Vince, con il brivido, la Spagna, che batte nel recupero, in rimonta, la Georgia: decide il sigillo di Dani Olmo al novantatreesimo.

Danimarca-Moldavia 8-0 (19', 48' rig. Dolberg, 22', 29' Damsgaard, 35' Stryger Larsen, 39' Jensen, 81’ Skov, 88’ Ingvartsen)

Armenia-Islanda 2-0 (53’ Barseghyan, 74’ Bayramyan)

Albania-Inghilterra 0-2(38' Kane, 63’ Mount)

Georgia-Spagna 1-2 (44' Kvaratskhelia (G), 56' Torres (S), 90+3' Olmo (S))