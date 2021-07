Qual è il piano anti-Messi? Tite: "Ve lo confesso se mi dite come proverete a fermare Neymar"

Come fermerete Messi? Intervenuto in conferenza stampa, il ct del Brasile Tite è stato interpellato anche sul grande avversario dei suoi nella finale di Copa América in programma nella notte tra sabato e domenica: "Ho un piano per fermare Messi, ma non vi posso dire qual è. Se mi dite come voi marcherete Neymar, io vi dico come noi marcheremo Messi", ha scherzato l'allenatore brasiliano coi giornalisti argentini.

"Parlare di Messi e Neymar è parlare di eccellenza, virtù tecniche, mentali e fisiche", la chiosa di Tite sui due campioni che si affronteranno al Maracaña per il tanto atteso Argentina-Brasile.