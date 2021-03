Quanto guadagna Verratti: dal 2012 a oggi, l'ingaggio è cresciuto sei volte tanto

vedi letture

Marco Verratti è la bandiera del Paris Saint-Germain. Arrivato nell'estate del 2012 per 12 milioni dal Pescara, è stato uno dei più grandi affari dei parigini, che con lui hanno avviato un progetto che sta portando i primi frutti anche a livello europeo. Entro la fine della stagione metterà la freccia su Safet Susic e Paul Le Guen, divenendo il terzo giocatore più presente della storia del club in tutte le competizioni, mentre se ci limitiamo all'Europa il Gufetto è al primo posto. E soprattutto è il giocatore del PSG che vanta più titoli, ben 26. Senza contare quelli individuali. E l'ingaggio rispetto al 2012 si è moltiplicato per 6: dal milione e 800mila euro nei primi anni di permanenza siamo arrivati agli 11 milioni attuali, come svelato oggi da L'Equipe, con accordo fino al 2024. Nessun calciatore italiano guadagna quanto lui. A Parigi se lo tengono stretto e sì che ci sono momenti in cui hanno rischiato di perderlo, basti pensare al braccio di ferro nel 2017 col giocatore che premeva per andare al Barcellona. A conti fatti, restare è stata la scelta migliore.