Rakitic ricorda la finale contro la Juve: "Ci dicemmo di restare uniti, non avrebbero mai vinto"

Ivan Rakitic ha rilasciato un'intervista a LaLiga TV', in cui ha confessato di sentirsi davvero un privilegiato per aver condiviso lo spogliatoio con giocatori del calibro di Xavi, Iniesta e Messi durante la sua permanenza a Barcellona: "Quando sono arrivato, ​​la fame di quei giocatori era incredibile. Ho avuto la fortuna di allenarmi con Xavi e Iniesta. Ho imparato da loro dentro e fuori dal campo. Sono giocatori a cui non è stato regalato nulla, hanno meritato i successi, se li sono guadagnati. Non è un caso che abbiano vinto tutto. Ogni giocatore aveva un ruolo da svolgere e ognuno faceva di tutto per vincere. A Berlino, prima della finale di Champions League (contro la Juve, in cui Rakitic segnò, ndr), ci siamo detti: 'Se restiamo uniti, nessuno ci batterà'".

L'aneddoto su Messi: "Una volta gli dissi: 'Hai vinto tutto, hai segnato tanti gol. Ma io ho vinto un trofeo che non avrai mai, l'Europa League'", ricorda tra le risate il centrocampista del Siviglia.

Il rapporto con Emery: " Ho avuto un rapporto meraviglioso con lui. Nella stagione 2013-14 siamo partiti con 15/16 nuovi giocatori. Siamo stati fortunati ad entrare in Europa League nonostante il nono posto in campionato. Era importante avere un allenatore come lui, ci ha insegnato che non vincono sempre le squadre più forti. Abbiamo creduto in quella filosofia e siamo diventati forti grazie al lavoro".