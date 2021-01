Rangers-Celtic, formazioni ufficiali. I Gers commemorano i 50 anni dalla tragedia all'Ibrox

vedi letture

Tempo di "Old Firm" a Glasgow: alle ore 13.30 va in scena la partita più sentita di Scozia con i Rangers che mai come in questa stagione sono vicini a porre fine all'egemonia del Celtic: +16 in favore della squadra di Gerrard, anche se gli hoops devono recuperare tre partite. I Rangers oggi onoreranno la tragica ricorrenza del 2 gennaio 1971, quando nel corso di un "Old Firm" persero la vita 66 persone. "Sempre nella memoria - 2 gennaio 1971" è la scritta che oggi apparirà sulla maglia dei Gers. Queste le formazioni ufficiali:

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavenier, Goldson, Balogun, Barisic; Davis, Kamara, Aribo; Kent, Roofe, Morelos. All. Gerrard.

CELTIC (4-1-3-2): Barkas; Frimpong, Bitton, Ajer, Laxalt; Soro, Christie, McGregor, Turnbull; Griffiths, Edouard. All. Lennon