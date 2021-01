Real Madrid, Bettoni risponde a Jovic: "Problemi con la lingua? Parlare di calcio non è complicato"

Domani contro il Levante sulla panchina del Real Madrid siederà ancora il vice di Zinedine Zidane, David Bettoni. In conferenza stampa ha parlato anche del mercato e di Luka Jovic. L'attaccante serbo è rinato all'Eintracht e ha dichiarato che i problemi con lo spagnolo ne hanno frenato l'inserimento: "In una squadra ci sono molte persone che parlano diverse lingue e noi possiamo sempre parlare con i giocatori. Parlare di calcio non è complicato, non può essere un problema. Mercato in uscita? Fino al 1° febbraio può succedere di tutto ma siamo contenti della rosa a disposizione".