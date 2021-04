Real Madrid, c’è l’accordo con Modric per il rinnovo. Il croato firmerà fino al 2022

Il Real Madrid e Luka Modric continueranno ancora assieme. Secondo quanto riferito da As.com il centrocampista croato avrebbe trovato l’accordo con i Blancos per il rinnovo di un anno del proprio contratto. Le ultime prestazioni del classe ‘85 hanno fugato ogni dubbio in casa madrilena con il giocatore che non aveva mai nascosto la volontà di continuare la sua avventura nel club dove arrivò nell’ormai lontano 2012. Secondo il quotidiano iberico mancherebbe solo l’annuncio ufficiale che però non dovrebbe tardare ad arrivare.