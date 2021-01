Real Madrid e Sergio Ramos sempre più freddi. L'addio è l'ipotesi più concreta

vedi letture

As fa il punto sul rinnovo di Sergio Ramos, sottolineando come il rapporto tra le parti si stia raffreddando. Il Real Madrid non a caso sta concentrando i suoi sforzi per David Alaba, per il quale sembra tutto fatto. L'austriaco arriverebbe a parametro zero così come uscirebbe il capitano dei blancos, sul quale c'è il Paris Saint-Germain. Il Real si era detto disposto a fare un'eccezione per Ramos, concedendo un contratto biennale nonostante la politica societaria sia quella di rinnovare per un anno gli Over 30 (e Ramos a marzo compirà 35 anni). L'ostacolo successivo è legato all'ingaggio col club che vorrebbe un taglio salariale del difensor almeno del 10%, stessa percentuale che Luka Modric ha acecttato per rinnovare (manca solo l'ufficialità). Attualmente l'ingaggio di Sergio Ramos è di 12 milioni netti l'anno.