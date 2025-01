Ufficiale Real Madrid, il 2025 inizia con un colpo in prospettiva: preso il 18enne Lamini Fati

vedi letture

Si muove il mercato del Real Madrid, che batte un colpo in prospettiva, assicurandosi la firma di Lamini Fati, 18enne difensore che passa dal Leganese alle merengues: "C.D. Leganés e il Real Madrid C.F. hanno concordato il trasferimento del giocatore Lamini Fati, di 18 anni. Il prodotto del vivaio blanquiazul lascerà la disciplina pepinera per proseguire la sua carriera nella squadra blanca. Lamini è arrivato al Leganés nella categoria infantile, passando per tutte le squadre del vivaio. Nella stagione 2023/24 ha fatto parte del Juvenil 'A', che ha concluso la Liga di División de Honor al terzo posto e ha raggiunto i quarti di finale della Copa del Rey giovanile.

In questa stagione, con la squadra B del Leganés, ha disputato più di 900 minuti, segnando un gol nella giornata 13 della Tercera Federación. Il club gli augura la migliore delle fortune in questa nuova fase della sua carriera".

Si prevede che Fati inizierà la sua avventura con il Real Madrid C o con la squadra giovanile, con possibilità di avanzare al Castilla, la squadra riserve del club. Questo trasferimento evidenzia l'efficacia del settore giovanile del Leganés, che ha recentemente prodotto talenti come Koke, Sydney e Guirao, ora approdati in club di prima fascia. Per Fati, il passaggio al Real Madrid rappresenta un'opportunità significativa per crescere e svilupparsi ulteriormente in una delle accademie più prestigiose del calcio mondiale.