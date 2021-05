Real Madrid-Osasuna 2-0, le pagelle: Eder Militao determinante. Bene Casemiro

vedi letture

Real Madrid-Osasuna 2-0

Marcatori: 76' Éder Militão (Real Madrid), 80' Casemiro (Real Madrid)

REAL MADRID

Courtois 6 - Risponde presente la poche volte in cui viene chiamato in causa mantenendo la porta dei Blancos inviolata.

Odriozola 6 - Offre un paio di cross degni di nota ai suoi compagni percorrendo diligente la fascia destra.

Éder Militão 7,5 - Capeggia autorevolmente la difesa di Zidane realizzando, all'ennesimo tentativo, una meritatissima rete personale.

Varane 6 - Gioca diligentemente al fianco di Éder Militão non commettendo grosse sbavature in fase difensiva (dal 46' Nacho 6 - Subentra a Varane disputando una prova simile al suo predecessore).

Marcelo 6 - Corre lungo la fascia sinistra supportando positivamente la manovra d'attacco del Real (dal 64' Miguel Gutiérrez 6 - Sostituisce Marcelo regalando energie fresche lungo la corsia mancina).

Casemiro 7 - Conferisce il giusto mix di quantità e qualità in mezzo al campo realizzando, un po' fortunosamente la rete del definitivo 2-0.

Antonio Blanco 6 - Affianca disciplinatamente Casemiro in mediana non prendendosi particolari responsabilità in fase offensiva.

Marco Asensio 6,5 - S'accentra costantemente dalla fascia di competenza andando vicino, più e più volte, alla giocata decisiva (dall'83' Sergio Arribas sv - Prende il posto di Marco Asensio non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).

Hazard 6 - Regala un paio di spunti degni della sua classe mancando, ahilui, l'appuntamente con il gol (dal 72' Isco 6,5 - Sostituisce Hazard recapitando ad Éder Militão l'assist del raddoppio dei Blancos).

Vinícius Júnior 5,5 - Fatica ad entrare correttamente in partita offrendo una prestazione al di sotto di quanto potrebbe e dovrebbe (dal 64' Rodrygo 6 - Sostituisce Vinícius Júnior apportando la vivacità sperata alla manovra d'attacco di Zidane).

Benzema 6,5 - Serve l'assist del definitivo 2-0 a Casemiro lavorando generosamente lungo il fronte d'attacco del Real.

OSASUNA

Sergio Herrera 6,5 - Limita il passivo a discapito dei suoi, effettuando diverse parate decisive, prima di incassare incolpevolmente due reti.

Nacho Vidal 6 - Attacca e difende con la medesima abnegazione pattugliando, in maniera diligente, la corsia di destra.

David García 5,5 - Spalleggia Aridane Hernández commettendo qualche errorino di troppo sotto l'aspetto difensivo.

Aridane Hernández 6,5 - Dirige coscienziosamente la retroguardia di Arrasate effettuando diverse chiusure difensive rilevanti.

Manu Sánchez 6 - Percorre regolarmente la fascia sinistra fornendo, qua e là, qualche cross interessante.

Moncayola 6 - Lavora lungo la mediana di Arrasate inseguendo, senza successo, la giocata decisiva.

Torró 5,5 - Soffre il palleggio dei centrocampisti avversari toccando un esiguo numero di palloni (dall'84' Jony sv - Subentra a Torró non riuscendo, per questioni di tempo, a mettersi in evidenza).

Javi Martínez 5,5 - Interpreta generosamente il ruolo di mezzala difettando clamorosamente nel controllo a tu per tu con Courtois al 61' (dal 64' Brasanac 6 - Sostituisce Javi Martínez rendendosi utile, per lo più, in fase d'interdizione).

Roberto Torres 6 - Punta sporadicamente l'uomo lungo l'out di sua competenza creando un paio di pericoli alla difesa del Real (dall'81' Kike Barja sv - Prende il posto Roberto Torres donando nuova linfa all'attacco dei Rojillos).

Chimy Avila 6,5 - Svaria lungo il fronte d'attacco dell'Osasuna vedendosi annullare una rete per fuorigioco (dal 64' Budimir 5,5 - Subentra a Chimy Avila disputando una prova piuttosto anonima).

Rubén García 5 - Non entra praticamente mai in partita andando a sbattere, quasi sempre, contro i difensori del Real (dall'81' Adrián López sv - Sostituisce Rubén García senza avere il giusto tempo per mostrarci le sue qualità).