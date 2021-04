Real Madrid più forte degli infortuni: in stagione sono 51 gli stop per problemi fisici

Il Real Madrid è ancora pienamente in corsa per la vittoria della Liga e pronto a giocarsi la semifinale di ritorno di Champions League contro il Chelsea. Una stagione che fin qui può dunque considerarsi positiva, in attesa dei verdetti del campo. Il tutto, nonostante la rosa di Zinedine Zidane sia stata letteralmente falcidiata dagli infortuni, in questa stagione così particolare. Nello specifico, spiega il Mundo Deportivo, sono 51 gli infortuni registrati questa stagione dai giocatori Blancos. Un numero che sale ulteriormente, fino a 57, se si considerano le 6 positività al Covid-19 nel corso dei mesi. Per rendere l'idea, la seconda squadra di Liga con più infortuni è il Barcellona che però si ferma a 35.