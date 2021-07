Real Madrid, senti Fabregas: "Harry Kane sarebbe l'erede ideale di Benzema"

Il centrocampista iberico Cesc Fabregas intervistato da The Telegraph ha di vedere bene Harry Kane come erede di Karim Benzema al Real Madrid: “Da tempo sento dire che Kane sarebbe il sostituto ideale del francese e credo anch’io che sarebbe perfetto per sostituirlo. Sono certo che riuscirebbe a sostenere la pressione che c’è a Madrid, come a Barcellona, sui giocatori. - continua Fabregas – Benzema ha dimostrato di essere ancora un ottimo giocatore, anche all’Europeo, ma se dovesse partire o iniziare a dare segni di cedimento credo che il Real Madrid dovrebbe pensare seriamente a Kane”.

Il centravanti inglese è da tempo nel mirino del Manchester City anche se il Tottenham non ha intenzione di privarsene se non per un'offerta mostruosa forte di un contratto fino al 2024.